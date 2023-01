Reprezentacja Polski stanęła na drugimi stopniu podium po konkursie drużynowym w Zakopanem . To wielki sukces, choć - jak przyznawali sami skoczkowie - mały niedosyt pozostał. Przegrali bowiem z Austriakami o zaledwie jeden punkt. Ale Thomas Thurnbichler wcale tego za specjalnie nie żałuje . W zamian docenia to, co jego podopieczni zdołali osiągnąć. " Dla mnie to drugie miejsce smakuje jak zwycięstwo " - mówił w Zakopanem przed kamerą Eurosportu.

Dawid Kubacki podczas konferencji prasowej zaczął mówić o 5. miejscu w plebiscycie na najlepszego sportowca. Zagalopował się?

"Jeden z lekkoatletów był mocno niezadowolony z werdyktu. A czy ty jesteś zadowolony z tej pozycji, którą osiągnąłeś?" - padło pytanie. Co na to Kubacki? Zaczął przedstawiać swoje stanowisko, a w pewnym momencie... aż ugryzł się w język .

"Jeżeli mnie pamięć nie myli, to moja najwyższa pozycja w plebiscycie, jaką osiągnąłem. Jestem z tego bardzo zadowolony i dumny. To nie jest może łatwa sytuacja, ale to cieszy, bo mieliśmy ciężki ostatni sezon. Tak naprawdę tylko jeden indywidualny mój występ fajnie się zakończył i on został tak doceniony. Nieraz po dużo lepszych sezonach... Dobra. Nie będę tego kontynuował, bo poszło to wszystko nie w tę stronę, co trzeba" - powiedział.