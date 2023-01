Przed reprezentacją polskich skoczków narciarskich następne wyzwania. Na weekend 28-29 stycznia zaplanowano pierwsze loty w tym sezonie. Zawody odbędą się na obiekcie Kulm w Bad Mitterndorf (HS-235). Decyzją Thomasa Thurnbichlera w rywalizacji udział wezmą Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. Ostatni z kadrowiczów zajął miejsce Pawła Wąska, który nie jest obecnie w optymalnej formie.

Dla Wolnego oznacza to powrót do zmagań Pucharu Świata po przeszło miesiącu. Ostatnim razem oglądaliśmy go podczas konkursu w Engelbergu w połowie grudnia. Później skakał w Pucharze Kontynentalnym, lecz bez większych sukcesów. Sztab "Biało-Czerwonych" liczy na odbudowanie dobrej dyspozycji i niezły występ w Austrii.

W roli lidera klasyfikacji generalnej PŚ wystąpi Dawid Kubacki, który okupuje pierwszą pozycję nieprzerwanie od inauguracji sezonu w Wiśle. W rozmowie ze skijumping.pl podkreśla, że jest przygotowany do walki o najwyższe cele. "Cieszy mnie że teraz występuję w żółtej koszulce. To potwierdza dobre przygotowanie do tego sezonu i wszystkich imprez, które odbywają się po drodze. Będę w stanie walczyć o naprawdę fajne wyniki, a to mnie napędza" - mówi.

Choć skoczek koncentruje się teraz głównie na konkursie w Bad Mitterndorf, gdzieś z tyłu głowy pojawia się myśl o zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. Te zaplanowane są na 22 lutego - 5 marca. "To na pewno jeden z ważniejszych momentów. Mistrzostwa świata to poważne wydarzenie. Fajnie, że w Planicy! To szczególne miejsce" - nawiązuje Kubacki cytowany przez skijumping.pl.

Ma też apel do polskich kibiców. Zachęca, by wybrali się do Planicy i na żywo kibicowali jemu i kolegom z reprezentacji. Takie wsparcie z pewnością pomaga. Poza tym fani "Biało-Czerwonych" już nieraz udowodnili, że są w stanie stworzyć pod skocznią niesamowitą atmosferę.

Myślę, że razem ze Słoweńcami, a także całą resztą, zrobicie świetną atmosferę i będzie dużo pozytywnych emocji! ~ - twierdzi Dawid Kubacki.

Ceny biletów na MŚ w Planicy są różne. Wahają się od 15 euro (najtańszy bilet dzienny) do 390 euro (wejściówka VIP). Można też zaopatrywać się w pakiety. By obejrzeć całość zawodów (11 konkursów) należy liczyć się z kosztem od 490 do 735 euro. Posiadacze wejściówek VIP obejrzą 10 konkursów w cenie 2990 euro.

