Dawid Kubacki wypalił tuż po konkursie! "Pieter powiedział, że w gaźnik?"

Kapitalna seria Dawida Kubackiego została przerwana! W sobotnich zawodach Pucharu Świata lider klasyfikacji generalnej nie wywalczył miejsca na podium, lecz znalazł się tuż za nim. Mimo to nasz reprezentant był zadowolony ze swoich skoków, które na prawdę były bardzo dobre. Do szczęścia zabrakło tylko korzystnych warunków atmosferycznych. - Szkoda, że jestem tuż za podium, bo to miejsce zawsze najgorzej smakuje, ale to mimo wszystko fajny dzień ze względu na te skoki - powiedział Dawid Kubacki po zakończeniu zawodów.