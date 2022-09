Dawid Kubacki wygrywa w Hinzenbach. Dyskwalifikacja Kamila Stocha

Dawid Kubacki zwyciężył w niedzielnych zawodach Letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Konkurs odbył się na normalnej skoczni w austriackim Hinzenbach. Polak wyprzedził o 19,4 punktu Anze Laniska i o 19,6 Manuela Fettnera, którzy uzupełnili podium. Polak skakał na odległość 94 oraz 93,5 metra.

Kamil Stoch zdyskwalifikowany. Nieprzepisowy kombinezon

Ósme miejsce zajął Paweł Wąsek, który przed serią finałową był trzeci. Tuż za nim uplasował się Kacper Juroszek. 19. był Stefan Hula, a 21. Piotr Żyła. Na 27. lokacie rywalizację zakończył Jakub Wolny. Zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon po drugiej serii został Kamil Stoch. W pierwszej wylądował tuż przed 85 metrem.

Dla Kubackiego to trzynasta w karierze wygrana w konkursie Letniej Grand Prix. Zrównał się tym samym z rekordzistami pod tym względem - Adamem Małyszem i Gregorem Schlierenzauerem. Z kolei dla Stocha to pierwsza dyskwalifikacja od od 2794 dni. Jak podał na Twitterze dziennikarz portalu skijumping.pl Adam Bucholz, poprzednio został ukarany w taki sposób 31 stycznia 2015 roku w Willingen, przez co reprezentacja Polski nie weszła do finałowej serii konkursu drużynowego.

W klasyfikacji generalnej Kubacki prowadzi z 280 punktami i w ostatnim indywidualnym konkursie w Kligenthal (2 października) wystarczy mu ósme miejsce, by końcowo wygrać w cyklu bez patrzenia na innych rywali. Drugi jest Fettner (210 "oczek), trzeci Stoch (182), a czwarty Wąsek (174).

