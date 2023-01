Dawid Kubacki wygra Turniej Czterech Skoczni? Historia pokazuje, że ma minimalne szanse

Był tylko jeden wyjątek, choć nie jest on do końca miarodajny. W sezonie 1971/72 Yukio Kasaya wygrał trzy pierwsze konkursy, zgromadziwszy przewagę 50,4 pkt. Japończyk nie przystąpił jednak do czwartego konkursu, a tym samym nie triumfował w całych zawodach, ponieważ wrócił do kraju, by przygotowywać się do igrzysk olimpijskich w Sapporo.