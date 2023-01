Statystyka jest bezlitosna. Ten, kto przyjeżdża do Bischofshofen w roli lidera Turnieju Czterech Skoczni, ten wygrywa całą imprezę. Wyjątków było niewiele. Można chyba powiedzieć, że Halvor Egner Granerud ma zwycięstwo w kieszeni?

- To prawda. Musiałby popełnić bardzo duży błąd, żeby stracić wygraną. Ma duży komfort, bo może sobie pozwolić na drobną pomyłkę. Taką jak w Innsbrucku. Tam jednak w drugim skoku rozwiał marzenia o pokonaniu go. Z drugiej strony skocznia w Bischofshofen zawsze pasowała Dawidowi. Zresztą jest on jej rekordzistą. To znaczy, że szanse - choć niewielkie - dalej są.

Czy Dawid Kubacki dogoni Halvora Egnera Graneruda w Bischofshofen? WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Adam Małysz wskazał, co poprawił Dawid Kubacki

Granerud i Kubacki to w tej chwili dwóch najlepszych skoczków. Norweg zdominował Turniej Czterech Skoczni, ale to jednak nasz skoczek jest w tym sezonie w niesamowitym gazie. Kubacki wygrał przecież aż pięć konkursów, a do tego tylko dwa razy w tej zimy nie stał na podium.

- Rzeczywiście Norweg zdecydowanie wygrał dwa konkursy w Turnieju Czterech Skoczni i w tej imprezie jest dominatorem, ale tym, który nadaje ton wydarzeniom na skoczniach w Pucharze Świata, jest Dawid. Jego siłą jest to, że nawet jeśli coś zepsuje to i tak wskakuje na podium. To bardzo ważne, by utrzymał taką dyspozycję do końca sezonu i wywalczył Kryształową Kulę.



Nasz skoczek po konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen kręcił nosem, bo tam popełniał błędy. Mimo tego stawał na podium.

- Dawid dąży do ideału, ale trudno jest to osiągnąć. To dobrze, że cały czas szuka czegoś, co może jeszcze poprawić.



Dawid Kubacki / CHRISTOF STACHE / AFP

Co się poprawiło w ostatnim czasie u Kubackiego?



- Potrafi dużo bardziej kontrolować lot. Ma większą świadomość, jeśli chodzi o każdą część jego ciała. On jest teraz bardziej załamany w powietrzu, robiąc takie skrzydło. Wcześniej był bardziej wyprostowany i przez to leciał bardziej otwarty. Dostawał się wówczas bardzo wysoko nad bulę i brakowało mu potem prędkości. Dzisiaj nawet jak popuści na progu górę, to bardzo szybko ją łapie. Nie traci wówczas prędkości i przez to odlatuje w drugiej fazie. I to jest wielka różnica. Dużo pracował też nad pozycją dojazdową. Chodziło o to, by nasi skoczkowie poczuli swobodę na rozbiegu.

Zbliżają się mistrzostwa świata w Planicy i odżywa nam Kamil Stoch. To jego przebudzenie na Turnieju Czterech Skoczni jest naprawdę fenomenalne.

- Był jednak zawiedziony po konkursie w Innsbrucku, bo po pierwszej serii był na podium. W drugiej wypadł z trójki. Kamil na pewno cieszył się jednak z dużego postępu. Widać, że małymi krokami, ale idzie do przodu. Thomas Thurnbichler mówił, że nie dziwi się temu, że Kamil czasami się niecierpliwi i chciałby szybko skakać jak najlepiej. By wrócić na top, potrzebna jest jednak konsekwencja i cierpliwość.



Jedyne co martwi, to fakt, że mamy ekstremalnie starą kadrę. Brakuje nam młodych zawodników, którzy potrafiliby rywalizować na wysokim poziomie.

- Rzeczywiście brakuje nam młodych zawodników, ale też mamy pewne problemy z kontuzjami. Przecież na Turnieju Czterech Skoczni powinien być Kacper Juroszek, który robi bardzo duże postępy, ale leczył kontuzję. Na szczęście wrócił już do skakania. Myślę, że jeszcze w tym sezonie o nim usłyszymy. Wielu naszych zawodników zbyt szybko kończy też kariery, a przecież przykłady choćby Dawida Kubackiego, Piotra Żyły czy Stefana Huli pokazują, że sukcesy mogą przyjść nawet po "30".



W Bischofshofen - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

As Sportu 2022. Kto powinien wejść do fazy pucharowej? Zagłosuj! Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja Jan Błachowicz Sofia Ennaoui Paweł Fajdek Tomasz Fornal Maryna Gąsienica-Daniel Hubert Hurkacz Natalia Kaczmarek Anna Kiełbasińska Dawid Kubacki Bartosz Kurek Robert Lewandowski Aleksandra Lisowska Natalia Maliszewska Piotr Michalski Aleksandra Mirosław Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto Wojciech Nowicki Mateusz Ponitka Kamil Semeniuk Pia Skrzyszowska Jeremy Sochan Kamil Stoch Magdalena Stysiak Adrianna Sułek Wojciech Szczęsny Iga Świątek Katarzyna Wasick Joanna Wołosz Katarzyna Zdziebło Piotr Zieliński Bartosz Zmarzlik Zagłosuj

Halvor Egner Granerud / CHRISTOF STACHE / AFP

Dawid Kubacki w locie / Grzegorz Momot / PAP