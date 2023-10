Dawid Kubacki wrócił do czołówki. Wskazał, co było przyczyną słabszych skoków

Każdy zawodnik, jak staje na starcie zawodów, to daje z siebie sto procent. Bez względu na to, czy to jest zima, czy lato. W moim wypadku, przez te wszystkie zawirowania, nie mogę powiedzieć, że byłem super przygotowany do letnich konkursów. Do tego było trochę testowania i delikatne zmiany sprzętowe. Nie do końca potrafiłem się z tym dogadać. Potrzebowałem czasu i skoków, żeby się wdrożyć i żeby to zaczynało coraz lepiej wyglądać. I jest już znacznie lepiej

~ zakończył.