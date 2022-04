Moim zdaniem złożył się na to szereg drobnych czynników. Błędy są i po naszej stronie, zawodników, bo w wielu przypadkach mogliśmy lepiej pracować. Także sztab na pewno w wielu elementach mógł zrobić coś inaczej, a wtedy praca mogła przynosić inne efekty. Złożyło się też na to zamieszanie z kombinezonami na początku sezonu, które było chyba punktem zapalnym wszystkiego. W tych, które mieliśmy dopracowane wcześniej, nie pozwolono nam skakać. Zaczęliśmy je zmieniać, a one nie działały tak jak trzeba. Trener powiedział, żeby szukać zmian w technice. A jak się zaczyna mieszać, to bardzo szybko można stracić to, co się wypracowało. A wrócić do poprzedniego jest niełatwo

- wyjawił.