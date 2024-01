Dawid Kubacki w szoku. Kamil Stoch w tle. "Byłem pewien"

Dawid Kubacki nigdy nie był i pewnie nie będzie wybitnym lotnikiem. W polskiej kadrze takich jest niewielu. Możemy z pewnością zaliczyć do nich Piotra Żyłę czy Jakuba Wolnego . Obaj pokazywali nie raz, że niezależnie od swojej formy, na skoczni do lotów narciarskich potrafią się prezentować znakomicie. Nie sposób nie wspomnieć także o Kamilu Stochu , który z pewnością też lotnikiem nie jest, ale skakać na skoczniach mamucich potrafi, gdy jest w formie.

Wystarczy wspomnieć, że przecież to "rakieta z Zębu" dzierży rekord polski w długości lotu. Stoch kilka lat temu, jako jeden z niewielu skoczków w historii, przebił granicę 250 metrów. Polak wylądował w Planicy na odległości 251,5 metra i z pewnością tamten lot znajduje się w zestawieniu jego najlepszych w karierze. W treningach przed mistrzostwami świata w lotach nasz mistrz prezentował się przeciętnie i trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że obejrzy on konkurs w hotelu, a skakać będzie właśnie Kubacki.

Dawid Kubacki zaskoczony. Tego się nie spodziewał

- Kamil miał problemy z pozycją najazdową. Zaraz za progiem pozostawał za nartami. Nie łapał noszenia, bo nie rotował wystarczająco dobrze. Akurat w lotach to jest szczególnie ważne . Dawid do tego był lepszy w Zakopanem w konkursie indywidualnym. Dlatego zdecydowaliśmy się postawić na niego. Jego skoki nie były takie złe i może się jeszcze poprawić - w taki sposób swoją decyzję tłumaczył w rozmowie z Interią szkoleniowiec [ WIĘCEJ TUTAJ ].

Kubacki na pewno nie zawiódł. Po dwóch seriach zajmuje 18. miejsce, ale jak sam przyznaje, nie spodziewał się, że będzie mu dane walczyć w ten weekend na skoczni. - Ja byłem pewny, że ja będę się cieszył wolnym weekendem w Bad Mittendorf, ale decyzja trenerów jest taka, że to Kamil odpoczywa. Trener zaczął nam to tłumaczyć, ale to jest decyzja sztabu i każdy musi się do niej dostosować. Trochę to przykre, że Kamil nie może pokazać się z dobrej strony i sobie polatać, ale taka jest konstrukcja zawodów - przyznał przed kamerami TVP Sport nasz skoczek.