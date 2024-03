Bieżący sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich dobiega końca. Przed zawodnikami jeszcze konkursy z cyklu Raw Air (Trondheim i Vikersund) oraz zakończenie rywalizacji w Planicy. O minionych kilku miesiącach polscy kibice zapewne będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera spisują się bowiem poniżej oczekiwań, zajmując dalekie miejsca w klasyfikacji generalnej. Najwyżej w rankingu jest Aleksander Zniszczoł, ale jego 22. lokata także nie robi specjalnie wielkiego wrażenia. Reklama

Pojawiły się obawy o przyszłość polskich skoków i pierwsze głosy zapowiadające zmierzch karier tria, które przez lata przysporzyło nam wielu powodów do radości. Dziś Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła rzadko notują satysfakcjonujące próby, zwykle mocno dystansując się nie tylko od podium, ale nawet od czołowej dziesiątki zawodów. Jednak Apoloniusz Tajner nie stawiałby jeszcze na skoczkach krzyżyka .

"Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że trójka naszych najstarszych zawodników dotrwa do igrzysk olimpijskich. Parametry fizyczne trzymają bardzo wysokie. Kolejny sezon będzie wyglądał inaczej. Jeżeli były popełnione błędy w okresie przygotowawczym, to ten kolejny rok zostanie inaczej ustawiony. Na nich na pewno możemy liczyć. Ale mamy kilku fajnych, młodych zawodników" - mówił niedawno w studiu TVN.

W obronę zawodników bierze też Thurnbichler. Stara się szukać pozytywów . "To, co mnie cieszy, to progres w technice Dawida Kubackiego. Również trzeci raz z punktami dla Macieja Kota. Ten Raw Air jest dla niego stabilny, prezentuje dobry poziom. Aleksander Zniszczoł technicznie wyglądał okej, ale generalnie cały team spóźniał swoje skoki" - przekonywał po wtorkowym konkursie w Tronheim. I od razu dodawał: Reklama

Możliwe, że to przez 'zmęczenie' nóg. Musimy skupić się na regeneracji

Głos zabrał również niejako wywołany do tablicy Kubacki. I wyjątkowo nie poprzestał wyłącznie na wypowiedzi dla mediów.

Dawid Kubacki milczał w mediach społecznościowych przez prawie dwa miesiące. Ale już dość

12 marca Dawid Kubacki obchodził 34. urodziny, lecz na skoczni nie sprawił sobie takiego prezentu, o jakim by marzył. W konkursie PŚ zajął 24. miejsce. Mimo to potrafił doszukać się tego, co dobre . "Punkty cieszą, jak cieszą. Na pewno lepiej tak, niż jak ostatnio. Każdy punkt jakoś tam delikatnie cieszy. To, co mnie będzie cieszyć, to że dwa skoki dzisiaj w konkursie były najlepsze. Niestety, oba jeszcze trochę spóźnione i tego efektu aż tak fajnego nie było. Starczyło to tylko na tą czołową trzydziestkę" - analizował dla Skijumping.pl.

Z kolei przed kamerą TVN-u szczerze odpowiedział na pytanie o to, czy wyprawi w Norwegii imprezę urodzinową. Odpowiedź? Z humorem i przymrużeniem oka. Wygląda na to, że co się odwlecze, to nie uciecze.

Trener nie pozwoli. Trzeba to odłożyć do Planicy. A poza tym, tutaj jest drogo ~ - wypalił skoczek.

To nie wszystko. Na koniec Kubacki zabrał też głos w mediach społecznościowych. Wystosował krótki, ale ważny, komunikat do kibiców. Zasygnalizował, że czuje ich wsparcie i docenia pamięć o wyjątkowym dla niego dniu. "Dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe" - przekazał w najnowszym wpisie na Instagramie. Od razu pojawiło się pełno komentarzy z serdecznymi i szczerymi wyrazami wsparcia, życzeniami zdrowia, pomyślności oraz "powrotu do mistrzowskiej formy". Reklama

Nowy wpis Dawida Kubackiego jest o tyle ważny, że pojawił się po długim milczeniu zawodnika w mediach społecznościowych. Wcześniej utrzymywał on regularny kontakt z fanami, publikując po kilka postów miesięcznie. Ostatnio jednak coś się zmieniło i powstrzymywał się od aktywności przez prawie dwa miesiące. Poprzedni wpis pochodzi aż z 12 stycznia i opublikowany został po konkursach w Polsce. "Polski turniej za nami, dzisiaj 12. miejsce. Jest progres ale pracujemy dalej" - pisał wówczas "Mustaf".

