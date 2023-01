- Moje skoki stabilizują się na wysokim poziomie i to na pewno jest duży plus zawodów w Zakopanem - powiedział Kubacki po konkursach na Wielkiej Krokwi .

Skoki narciarskie. Wspaniała seria Dawida Kubackiego. Szansa na rekord

Szalony sezon Polaka

- Nie skupiam się na seriach i statystykach. Dla mnie najważniejsze jest to, co robię teraz na skoczni. Dzięki takiemu podejściu odnoszę fajne rezultaty. Nie zmieniam zatem tego podejścia. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam na skocznię, ważne jest dla mnie to, co mam zrobić. Statystyki zostawiam. Jestem tylko od czarnej roboty - mówił Kubacki jeszcze w czasie Turnieju Czterech Skoczni.