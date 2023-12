Podczas piątkowych kwalifikacji awans do konkursu wywalczyło sobie czterech naszych skoczków narciarskich , jako jedyny wolne w sobotę będzie miał Maciej Kot, który po skoku na odległość 113 metrów zajął dopiero 54. lokatę. Najlepiej z Polaków spisał się za to Piotr Żyła - poszybował 137,5 m, co pozwoliło mu zająć wysoką, siódmą lokatę. Pozostali nasi reprezentanci uplasowali się w trzeciej dziesiątce.

Skoki narciarskie: Puchar Świata. Dawid Kubacki wystosował apel, Thomas Thurnbichler ogłasza

Jeszcze podczas inauguracyjnego w tym sezonie weekendu z Pucharem Świata w skokach narciarskich w Ruce Dawid Kubacki "uderzył pięścią w stół", narzekając publicznie na proces szkoleniowy przeprowadzany przez trenera Thomasa Thurnbichlera i jego sztab, narzekając na zbyt duże skomplikowanie pracy nad odpowiedniki skokami.

Tutaj trzeba się skupić na podstawach, na tym co jest proste do zrobienia, a nie rozbijać te skoki po prostu na milion kawałków, bo to nic nie daje. Gdy ja z nim rozmawiałem, to raczej właśnie w tę stronę. Nie kombinujmy, nie rozkładajmy tego na milion części, bo jak ja sobie rozwalę koncentrację na siedem różnych rzeczy, to żadna z nich nie zadziała dobrze. Takie jest moje założenie i tego się trzymam ~ mówił Dawid Kubacki przed kamerą Eurosportu

Najwyraźniej ostatnio Dawid Kubacki doczekał się upragnionej reakcji. Podsumowując ostatnie treningi trener Thomas Thurnbichler przyznał bowiem, że postarał się o to, by podczas sesji w Zakopanem uprościć proces szkoleniowy dla swoich podopiecznych, by pomóc im wrócić do jak najwyższej formy przez rywalizacją w Engelbergu.

Ten tydzień był dla nas na pewno intensywny. Byliśmy w Zakopanem na treningu i odbyliśmy dwie sesje. Kontynuowaliśmy tam proces i staraliśmy się go jeszcze bardziej uprościć dla zawodników ~ przyznał trener Thomas Thurnbichler w materiale przygotowanym przez Polski Związek Narciarski

I dodał: - Myślę, że po przyjeździe do Engelbergu, każdy wiedział, nad czym musi pracować. Chodzi o to, aby być bardziej skoncentrowanym na teraźniejszości i o pełne realizowanie podstaw techniki na skoczni. Zawodnicy pokazali dzisiaj, że są w stanie to zrobić. Teraz muszą to ustabilizować, a później przez kolejnej weekendy na tej bazie będą mogli oddawać dobre skoki. Nie chodzi o ich wymuszanie. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej pracy i w sobotę postaramy się kontynuować ten proces, pracując nad podstawowymi fundamentami i starając się jeszcze bardziej ustabilizować.

Thomas Thurnbichler: "Myślę, że przydałby się nam się trening". WIDEO / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały prasowe

Thomas Thurnbichler / Andrzej Iwanczuki/REPORTER / East News

Skoki narciarskie - PŚ w Engelbergu. Na zdjęciu polscy skoczkowie Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP