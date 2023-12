Skoki narciarskie. Dawid Kubacki sfrustrowany. "Coś się pomieszało"

Po tym dobrym piątku coś się potem pomieszało i nie działało już tak fajnie. Mimo tego, że w niedzielę moje skoki były dużo płynniejsze z progu, to brakowało efektu. Nie było energii, która pozwalałaby się napędzić, by na dole odlecieć. To jest największy brak w moich skokach na ten moment

- Oczywiście ta wizja skoku się znajdzie, ale to wymaga czasu. W piątek przyjechałem z konkretnym założeniem i fajnie to działało. Później jednak zaczęły się schody. Nie ukrywam, że to nie jest to, co chciałem pokazywać w ten weekend. Ta energia, której nam brakuje, to nie jest wina tego, że nie mamy pary w nogach. Problem jest w technice. Siła razy błąd nic dobrego nie wróży. Jeżeli nie odda się skoku dobrego technicznie, to siła w niego włożona po prostu się rozprasza. Nie ma wtedy rotacji, nie ma energii i nie ma prędkości w locie - tłumaczył.