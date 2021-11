Kubacki na starcie sezonu, podobnie jak większość kadry nie może się odnaleźć. W sobotnim konkursie nie zdołał nawet wejść do finału.



- Ale za to niedziela... Chyba jedyny optymistyczny akcent w tym wypadku. Nie poszło to tak, jak bym chciał - mówił przed kamerą "Eurosportu".



Dawid Kubacki o słabszym skoku

- Trzeba to "przegryźć". Nie jest to łatwa sytuacja. Powtarza się scenariusz, że się "rozpędzamy" - powiedział dodając, że pozostaje dobrej myśli. Zapytany o przyczynę słabszej postawy wskazał spóźnienie odbicia.



- Wydaje mi się, że główny błąd to timing, spóźnienia na progu - ocenił.



Do finałowej serii konkursu w Kuusamo awansowali tylko Kamil Stoch i Piotr Żyła. Czterech pozostałych Polaków - Kubacki, Stękała, Wolny i Zniszczoł pożegnali się z rywalizacją i nie zdobyli punktów.



TC



Reklama

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! /INTERIA.PL



Kto zdobędzie "Złotą piłkę" - SPRAWDŹ!

Lewandowski czy Messi - komu należy się "Złota Piłka"?

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 49% Dawid Tomala 51%

głosów: 5240