Po kolejnym konkursie w ramach Turnieju Czterech Skoczni Dawid Kubacki był umiarkowanym optymistą. - Dzień był trudny, biorąc pod uwagę pogodę i warunki, ale mimo wszystko owocny - podkreślał 32-letni zawodnik.

Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Dawid Kubacki: Skoki w konkursie lepsze

Dawid Kubacki rzutem na taśmę w ogóle zakwalifikował się do środowego konkursu, bo jego próba w kwalifikacjach pozostawiała wiele do życzenia. - Mój awans w kwalifikacjach był o włos - nie ukrywał. - Skok był spóźniony, więc brakowało metrów. Natomiast w konkursie skoki były dużo lepsze, również pod względem technicznym. Kolejny kroczek naprzód zrobiony - podsumował w rozmowie ze stacją Eurosport.

Kubacki nie ukrywał, że w obecnej sytuacji polskich skoczków powinna cieszyć sama perspektywa występów w serii finałowej. - Cieszę się, że mogłem skakać w konkursie i w drugiej serii zrobić kroczek naprzód. To jest pozytywne. Dobrze, że to "zaskoczyło" w trakcie zawodów, na placu boju - zaznaczył.

Dawid Kubacki miał o tyle trudne zadanie w pierwszej serii, że skakał w parze z Norwegiem Danielem Andre Tande. - Oczywiście, że można było się zastanawiać przed skokiem, czy nie byłem na straconej pozycji, ale okazało się, że skok był wystarczający, by móc wziąć udział w drugiej serii - ocenił.

Kubacki nie ukrywał jednak, że mierzy wyżej: - Jest potencjał, żeby ta forma rosła, bo trzecia dziesiątka to nie jest szczyt moich ambicji.

JK

