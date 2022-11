Dawid Kubacki: To było idealne otwarcie sezonu

- To naprawdę świetne otwarcie sezonu. Przyznaje, że są jeszcze błędy nad którymi trzeba pracować, była dobra dynamika, ale brakowało czasami odpowiedniej techniki. To świetne uczucie znów być w locie i móc rywalizować z najlepszymi na świecie. Dziękuję także sędziom za dobrą pracę przez cały weekend, odpowiednie zarządzenia ustawieniem belki startowej, co pomogło w ciekawej rywalizacji. - powiedział w rozmowie po konkursie z telewizją FIS.

Skoki narciarskie. Dawid Kubacki z dwoma zwycięstwami w Wiśle

Teraz skoczków czeka dłuższa przerwa, bo do rywalizacji wrócą w ostatni weekend listopada, udając się do fińskiej Ruki.



- To może być pewna przewaga, osobiście wolałbym aby następne zawody były już za tydzień, ale w tej sytuacji pozostaje mi pracować nad utrzymaniem formy i poprawieniem pojawiających się mankamentów, by być gotowym na kolejny konkurs