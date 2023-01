Dawid Kubacki stracił fotel lidera PŚ. Teraz tłumaczy, co się stało

Dawid Kubacki musiał się ratować. "Zaczęło zabierać mi nartę"

- Warunki warunkami, ale popełniłem drobny błąd. Ten skok nie był czysty z progu. Trochę za szeroko poszła mi lewa narta. Zaczęło ją zabierać i musiał to skorygować, żeby jej całkiem nie zabrało. Przez to straciłem trochę prędkości i wysokości, a jak na dole jej nie było, to trudno było z tego odlecieć. Walczyłem jednak do samego końca o metry - wyjaśnił Kubacki to, co stało się w pierwszej serii.