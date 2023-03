Wierzyłem w to, że się tak może skończyć (wygraną - przyp. red). Chociaż jak widziałem, jak to tam zaczynało kręcić wiatrem na koniec tej serii, to można się było spodziewać tak naprawdę wszystkiego za progiem. Cieszę się, że zrobiłem swoją robotę. Że to, co sobie zaplanowałem na dziś po tym dniu wczorajszym było wykonane, myślę, że przynajmniej w tych 90 procentach. To działało, był tego efekt fajny, była wreszcie prędkość w powietrzu, można było lecieć i to jest super

~ przyznał zadowolony.