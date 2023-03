Dawid Kubacki "skrzywdzony" przez wiatr. Mówi wprost: "Sami widzicie"

Dawid Kubacki był dopiero dwunasty w poniedziałkowych kwalifikacjach do wtorkowego konkursu Pucharu Świata w Lillehammer. Miał pecha do warunków - zmierzono mu 0,2 m/s wiatru w plecy. Otrzymał z tytułu rekompensaty 2,7 punktu, ale nie mogło mu to osłodzić zawodu, który przeżył w powietrzu, gdy poczuł, że nie ma z czego "odlecieć". Osiągnął tylko 127,5 metra.

Do zwycięskiego Halvora Egnera Graneruda (142 m) stracił aż 22,9 pkt. - To jest specyficzne, sami widzicie, że gdy wiatr się rusza, robią się różnice punktowe. Przeskoczył mnie o 14 metrów, 14 razy 1,8 to już prawie 30 punktów. Tego się nie da przeskoczyć. We wtorek mamy dwa skoki konkursowe, a nie jeden, więc może się poszczęści - powiedział.