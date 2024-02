Dla polskich skoczków bieżący sezon jest bardzo nieudany, a w ostatnim czasie jedynie Aleksander Zniszczoł wydaje się być zawodnikiem, który jest w stanie nawiązać wyrównaną rywalizację ze światową czołówką, co zresztą prognozował sam zawodnik . Potwierdził to sobotni konkurs w Willingen, który przyniósł kilka niespodzianek.

Fatalnie spisali się Kamil Stoch i Piotr Żyła , którzy nie zdołali awansować do drugiej serii. Do samego końca ważyły się też losy Dawida Kubackiego, który zapewnił sobie miejsce w finałowej "30" za sprawą wpadki Stefana Krafta. W konkursie, który przeprowadzono w zmiennych, wietrznych warunkach, błysnął za to Aleksander Zniszczoł - 29-latek po pierwszej serii był trzeci, ustępując jedynie Johannowi Andre Forfangowi i sensacyjnemu liderowi na półmetku - Antiiemu Aalto.

Rozgoryczenia swoim występem nie krył Stoch , który po pierwszej serii pojawił się przed kamerą Eurosportu. Trzykrotny mistrz olimpijski postawił bolesną diagnozę swojej obecnej dyspozycji. "Wszystko jest nie tak, począwszy od złego ruszania z belki, kończąc na całej długości lotu. Staram się jak mogę, ale nie wiem, co powiedzieć, nie wiem, gdzie leży problem, jak go zdefiniować i rozwiązać" - mówił .

Dawid Kubacki poprawił się w drugiej serii. "Ten skok był dużo lepszy"

Po drugiej serii doszło do przetasowań w klasyfikacji - miejsca na podium nie obronił Zniszczoł , za to kapitalnie spisał się Forfang, który ustanowił nowy rekord skoczni i stanął na najwyższym stopniu podium. Swoje miejsce poprawił też Kubacki, który ostatecznie został sklasyfikowany na 23. pozycji. Po konkursie w rozmowie z Eurosportem popularny "Mustafa" dużo uwagi poświęcił warunkom panującym w Willingen.

Kręci tu bardzo mocno. Przeliczniki przelicznikami, ale leci się pięć sekund, a przelicznik zlicza średnią z 25-30. On nie oddaje tego, co się dzieje i w którym miejscu ten wiatr jest

Kubacki odniósł się też do skoku Krafta , któremu odjęto ponad 20 punktów. Jego zdaniem, jeśli Austriak miałby faktycznie dwa m/s wiatru pod narty, skoczyłby około 140 metrów. "Nie widziałem jego skoku, mógł popełnić katastrofalny błą. Ale wątpię w to, bo akurat warunki są tu po prostu ciężkie" - dodał.

Doświadczony 33-latek przyznał, że w pierwszej serii skupiał się na tym, by poprawić pozycję w locie, przez co nieczysto wyszedł w progu i stracił prędkość. Druga próba jego zdaniem była już dużo lepsza. "W drugiej serii wydaje mi się, że skok był dużo lepszy - z progu poszło z "energią". W powietrzu też wyglądało to ok. Okaże się na analizie, czy czegoś nie "powyczyniałem", ale to był taki spokojny, płynny, przyzwoity skok" - podsumował.