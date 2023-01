Na półmetku rywalizacji Norweg, który wygrywał zarówno w Oberstdorfie, jak i Garmisch-Partenkirchen bardzo pewnie przewodził stawce, mając nad drugim Kubackim aż 26,8 punktu przewagi. Już wtorkowe kwalifikacje do zmagań na Bergisel mogły jednak u Graneruda zasiać ziarno niepokoju. Zajął dopiero 13. miejsce, do najlepszego "Mustafa" tracąc ponad 20 "oczek". To pokazało, że nasz rodak wciąż ma realne szanse na zniwelowanie różnicy.