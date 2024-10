Podczas mistrzostw Polski Kubacki nie spisał się najlepiej. Na skoczni normalnej w Zakopanem osiągnął dwukrotnie tę samą odległość, czyli 98,5 metra. Łącznie udało mu się zgromadzić na swoim koncie 255,2 oczka, co dało mu ostatecznie trzecią lokatę za Pawłem Wąskiem i sensacyjnym zwycięzcą, Klemensem Joniakiem .

Dawid Kubacki opowiedział o błędach z poprzedniego sezonu

Kubacki musiał przyznać, że poprzedni sezon nie należał do najlepszych. Widzieli to zarówno kibice, jak i skoczkowie - frustracja dopadła wszystkich. Polski mistrz postanowił spojrzeć w przeszłość i pomyślał, co mógłby zrobić inaczej. Stwierdził, że sam jest winien kilku niedopatrzeń.