Dawid Kubacki rozbrajająco szczery wobec kolegi. "Bredzi jak zwykle"

Halvor Enger Grnaerud może za kilka dni dołączyć do wąskiego grona skoczków, którzy mają Wielkiego Szlema . Norweg wygrał już dwa konkursy w TCS. Przed nim jednak wymagająca skocznia. Jak przyznał jego trener, Alexander Stoeckl, Halvor nie za bardzo lubi na niej skakać . Jeśli wygra na Bergisel, droga do Złotego Orła będzie dużo łatwiejsza.

Oprócz 25-latka z dobrej strony w Innsbrucku zechcą pokazać się także podopieczni Thomasa Thurnbichlera. Dawid Kubacki już od zawodów w Titisee-Neustadt nie schodzi z pucharowego podium. Mężczyzna umocnił się na pozycji lidera Pucharu Świata. Mimo że do Norwega traci w turnieju już 26,8 pkt., to nadal z optymizmem patrzy na kolejne starty. Innego zdania jest za to Piotr Żyła. Strata Wiślanina do Graneruda wynosi 40,1 pkt. "Wiewiór" nie owijał w bawełnę po konkursie w Niemczech.