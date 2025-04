Dawid Kubacki przemówił po burzy, jaką wywołał. Te słowa mówią wiele

Dawid Kubacki w końcu z wygraną w sezonie

Na koniec sezonu po zwycięstwo sięgnął zatem Kubacki. Oczywiście dzięki pomocy innych osób w drużynie Schmitta. Wyskakali oni równo 1000 metrów, co było właśnie celem.

Warto było walczyć do końca o to podium. Cieszę się, że się udało. Oczywiście z dużą pomocą innych zawodników. Cieszę się jednak z tego, że mogłem się fajnie pobawić

Zawody Red Bull Skoki w Punkt charakteryzowały się tym, że wcale nie trzeba było skakać daleko. Czasami trzeba było skarać skoki, by osiągnąć cel.

- W tym drugim skoku musiałem skracać go. Próbowałem ześlizgu, ale jednak minąłem się z celem o dwa metry. W pierwszym z kolei trzeba było ciągnąć - śmiał się Kubacki.

Format zawodów był zupełnie inny od tego, co znamy z Pucharu Świata . Było kolorowo, ale też luźno.

- W Pucharze Świata walczymy o to, by być jak najlepszym. Tutaj w sumie też, ale w inny sposób. Ważna w tych zawodach była strategia. Można było ją założyć przed konkursem, ale w jego trakcie trzeba było ją dopasowywać do warunków. Jeden zbyt udany skok powodował, że cała strategia brała w łeb. Bardzo dużo pracy mieli zatem kapitanowie - opowiadał Kubacki.