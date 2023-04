Dawid Kubacki: Stan zdrowia Marty się poprawia

- Na szczęście jej stan zdrowia się poprawia. Jest lepiej. Z dnia na dzień robimy postępy. Myślę, że po takich przeżyciach, które doświadczyliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, to robimy duże postępy, żeby wrócić do domu, do dzieciaków - powiedział Kubacki w rozmowie z "Eurosportem".

Dawid Kubacki o żonie Marcie: Lekarz powoli kategoryzowałby to jako cud

- Najważniejsze jest to, że serducho wróciło do swojej pracy. Że bije samodzielnie. Parametry medyczne, które na początku bardzo kiepsko rokowały, też zaczęły się dość szybko poprawiać. Jak rozmawiałem z lekarzem, to tak szybki powrót do wartości zbliżonych do norm, to powoli kategoryzowałby jako cud. Ludzie wracają z tego, ale zazwyczaj zajmuje to dużo więcej czasu - wyjawił Kubacki.