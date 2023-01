Po niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Sapporo Dawid Kubacki pozostał liderem klasyfikacji generalnej cyklu. Sporo punktów do Polaka odrobił jednak Norweg Halvor Egner Granerud, który był drugi.

Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni po japońskich konkursach traci już tylko 48 punktów do Kubackiego w "generalce". Trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Anze Lanisek. On jednak do Polaka traci już 223 pkt.