Dawid Kubacki podbudowany. "Bez tego można iść na sam dół"

Chciałbym od razu skakać na sam dół i wygrywać wszystko od pierwszego konkursu, ale mam świadomość tego, że bez braku cierpliwości, to można iść tylko w dół. Wiele razy pokazałem, że mam w sobie pokłady cierpliwości. Mam zamiar z tego korzystać. Będę intensywnie pracował i wiem, że to przyniesie efekty w kolejnej części sezonu. Nie ma we mnie frustracji. Wiem bowiem, na jakim jestem etapie i na co obecnie mnie stać. Moje skoki są na razie w kratkę. Zdarzają się lepsze, ale są też te gorsze. Pozytywne jest jednak to, że zaczynają się stabilizować. To mnie buduje.