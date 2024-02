Miniony weekend zupełnie nie poszedł po myśli Dawida Kubackiego . W pierwszym konkursie w Oberstdorfie nie awansował do drugiej serii, natomiast w niedzielę nie przebrnął kwalifikacji. Na dodatek zaliczył upadek podczas lądowania . Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. "Duma ucierpiała. Drobne obdrapania, rękę mi stargało trochę, ale to nic wielkiego na pewno. Zapięcie w narcie pogięło, ale to też wymienione już na inne" - przyznał mistrz świata z Seefeld przed anteną Eurosportu.

Reklama