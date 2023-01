- Już w trakcie kwalifikacji bywały momenty gorszych warunków, bo widzieliśmy to na ekranie u góry, jak to cały czas się zmieniało. Myślę, że tutaj "robotę" zrobiły trzy belki niżej, co nie pomagało, ale ogólnie myślę, że zadanie na dzisiaj zostało wykonane okej. Chciałoby się oczywiście wygrywać, ale skok był okej, całkiem w porządku i okaże się dopiero czy mnie trener za niego skarci - powiedział w rozmowie ze stacją "Eurosport".