Dobrze wie, że wypisu nie należy spodziewać się na dniach. Ma jednak cichą nadzieję, że rocznicę ślubu spędzą już razem we własnym domu , z córeczkami u boku. "Nie stanie się to [zakończenie hospitalizacji - przyp. red.] na dniach, jest raczej kwestią tygodni . Ale nie miesięcy i to jest dla nas budujące. Mamy nadzieję, że czwartą rocznicę ślubu, którą będziemy mieli 1 maja, poświętujemy już w domu" - deklarował w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

Niełatwa Wielkanoc w rodzinie Marty i Dawida Kubackich. "Na pewnie 99 procent świętą będą w rozjazdach"

"Całość sytuacji i te wszystkie emocje człowieka wykańczają. Sytuacja była bardzo ciężka, to było po prostu wymęczające" - przyznał Kubacki, odnoszą się do pierwszych dni po tym, jak jego żona trafiła do szpitala. "Nie chcę się wdawać w szczegóły medyczne, bo to kwestia nie dla mediów. Gdy żona już wyjdzie ze szpitala i jeśli uzna kiedyś, że będzie się chciała tym podzielić, to może to zrobić. Sprawa była bardzo poważna. W pierwszym poście [w mediach społecznościowych - przyp. red.] napisałem, że lekarze walczą o jej życie - tak było naprawdę, to nie był jakiś frazes" - dodawał.