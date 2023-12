Dawid Kubacki o krok od wielkiej wpadki. Awansował z połowy piątej dziesiątki

Takiej dramaturgii to ja bym sobie nie życzył. Po wylądowaniu miałem zagwozdkę, co to będzie. Kwalifikacja jednak jest. Ostatnio miałem trochę problemów ze spóźnianiem skoku, a teraz przesadziłem w drugą stronę, bo wybicie było za wcześnie. Do tego była obniżona belka startowa i przy takim błędzie "nie chciało" lecieć. Walczyłem do końca o odległość, bo miałem świadomość, że metrów jest mało i ich potrzeba. To było jednak niesłuszne, bo trzeba było ładnie wylądować i miałbym wtedy noty wyższe chociaż o pół punktu. Chciałem jeszcze trochę dalej, ale to nie działa

~ powiedział Kubacki w rozmowie z Eurosportem.