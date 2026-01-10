Rywalizacja w Zakopanem rozpoczęła się w sobotę od kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego. Następnie w programie zaplanowano zawody Super Team. Pewne było, że w dwuosobowej reprezentacji wystąpi zapewne Kacper Tomasiak, który najlepiej spośród Polaków zaprezentował się w kwalifikacjach - skok na 128 m dał mu 16. miejsce.

Do samego końca nie było jednak jasne, kto dołączy do niego jako drugi reprezentant. Wybór trenera Macieja Maciusiaka rozstrzygał się głównie między Dawidem Kubackim a Kamilem Stochem. Ostatecznie szkoleniowiec postawił na Kubackiego.

PŚ Zakopane. Dawid Kubacki w składzie konkursu Super Team

Tuż przed zawodami trener Maciej Maciusiak podjął decyzję, że polscy skoczkowie nie wezmą udziału w pierwszej serii treningowej. W drugiej zabrakło również Kacpra Tomasiaka, którego kibice mogli zobaczyć dopiero podczas kwalifikacji. Najlepiej z Polaków podczas treningu zaprezentował się Dawid Kubacki, który skokiem na 129,5 m zajął 12. miejsce.

Natomiast kwalifikacjach Kubacki pokazał się z trochę gorszej strony. Skok na odległość 123,5 m dał mu 27. lokatę.

"Skok treningowy w serii próbnej był trochę lepszy. Teraz w kwalifikacjach wydaje mi się, że zacząłem nieco później i musiałem się spieszyć z odbiciem, przez co zabrakło tego fajnego efektu. Chodź w obu skokach zabrakło tego efektu - nie były one trafione ani wykonane tak płynnie, jak bym chciał." - przyznał.

Pociesza mnie jednak to, że były na podobnym poziomie jak wczoraj na treningu. Kontynuuję pracę, którą wykonałem dzień wcześniej. Jest to mały krok do przodu

Wysokie ceny biletów na konkursy skoków narciarskich w Polsce. Małysz ujawnia przyczynę. WIDEO InteriaSport.pl INTERIA.TV

Kubacki szuka pozytywów. "Dodało mi to wiatru w żagle"

W piątek na Wielkiej Krokwi odbył się zamknięty trening, w którym udział wzięli m.in. polscy skoczkowie.

Znaleźliśmy to, co nie funkcjonowało, i zaczęło to działać, bo na pięć skoków, które oddałem, cztery były przyzwoite i ze skoku na skoku wyglądało to coraz lepiej, więc na pewno dało mi to wiatru w żagle

Kiedy rozmawialiśmy z Dawidem, nie był pewny miejsca w składzie na zawody Super Team. Przyznał jednak, że zaakceptuje każdą decyzję trenera.

"Zobaczymy, co trener zdecyduje. Jest tam ciasno, zrobiłem to, co mogłem - powalczyłem zarówno w serii próbnej, jak i w kwalifikacjach. Teraz zostawiamy decyzję trenerowi. Niezależnie od tego, jaka ona będzie, albo będę walczył tutaj na skoczni z wielką przyjemnością i zostawię serce na skoczni, albo przekażę to serce kolegom przed telewizorem." - podsumował.

W sobotnim konkursie duetów zobaczymy przedstawicieli 14 reprezentacji.

Z Zakopanego - Natalia Kapustka, Interia Sport

Dawid Kubacki Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Dawid Kubacki Andrzej Iwańczuk Reporter

Kamil Stoch, Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News