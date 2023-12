Dawid Kubacki nie poskładał się na konkurs. Znalazł jednak pozytywy

Skoki narciarskie. Dawid Kubacki szukał pozytywów

W serii finałowej poza Kubackim był jeszcze Piotr Żyła . On zajął 11. miejsce. Również najlepsze w sezonie. W drugiej serii nie miał jednak szczęścia do warunków.

Ja też nie trafiłem w jakieś super warunki, ale moje skoki też nie były wybitne. W piątek dużo lepiej składało się to do kupy na skoczni. W sobotę miałem trochę problemów od pierwszego skoku. Wyciągnę jednak drobne pozytywy, bo jednak jest to miejsce niż w ostatnich konkursach, aczkolwiek mam świadomość, że przede mną jeszcze sporo pracy

Być może w piątek Kubacki skakał na większym luzie. A może po bardzo dobrym dniu, w sobotę próbował jeszcze coś dodać do swoich skoków, by tym samym spróbować powalczyć o czołowe lokaty.

- Może było tego wszystkiego po trochu, a może po prostu miałem inne czucie ciała na skoczni w sobotę. Jak forma nie jest ustabilizowana, to każda nawet drobna zmiana powoduje, że w pozycji najazdowej są delikatne przesunięcia. Jak się jest w gazie, to bez względu na to, jak się puści z belki to i tak potem dobrze się poukłada. I wtedy leci nawet z błędami. W moim przypadku wymaga to jeszcze pracy, ale najważniejsze jest to, że są postępy - zakończył 32-latek.