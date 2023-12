Dawid Kubacki nie gryzie się w język. "Warunki były, jakie były, ale..."

Dramat Dawida Kubackiego. Sobotni konkurs w Lillehammer zakończył bez punktów

Myślę, że finalnie pewnie 50/50 wyjdzie, bo nie był to najlepszy skok. Warunki były, jakie były, ale na pewno można było z tego dalej ulecieć, przy lepszym skoku oczywiście. No tutaj zmieniając też koncepcję tego jak będziemy skakać, to troszkę trzeba czasu na to, żeby się wskakać. Myślę, że ten skok z próbnej serii dał taką iskierkę nadziei, że to będzie szło z dobrą stronę

33-latek nie ukrywa, że do formy z ubiegłego sezonu jest mu jeszcze bardzo, bardzo daleko. "Generalnie też analizując wczoraj z trenerami, to co się działo, to jak to wyglądało i to, jak to nie działało, no to trzeba pewne zmiany poczynić. Inaczej będziemy w tym samym miejscu. I tak jak mówię, dzisiaj w tej serii próbnej od razu dużo lepiej to wyglądało no i było dużo więcej energii. Mimo, że ten skok dalej był z błędami, to też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. (...) No w pierwszej serii tego błędu było troszeczkę więcej" - przyznał.