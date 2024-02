Dawid Kubacki najlepiej w sezonie, katastrofa Piotra Żyły. Noriaki Kasai pobił kolejny rekord

Z Piotrem Żyłą przed wyjazdem trzeba było odbyć ciężką rozmowę. Rozmawiał trener, rozmawiałem ja. Przyznał nam się do tego, że w Willingen zupełnie mu siadła motywacja. Musiał się zatem określić, czy chce jechać do Stanów. Postawiliśmy jednak warunek, że jeśli ma jechać, to musi być zmotywowany, zaangażowany. Jak widać, rozmowa odniosła skutek. On musi pracować nad motywacją, bo widać, że jak jest odpowiednia motywacja, to są wyniki

~ mówił po konkursach w USA prezes PZN Adam Małysz.