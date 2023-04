"Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie" - poinformował Dawid Kubacki krótko po tym, jak wycofał się z konkursu w Vikersund i wrócił do domu. Dziś ma dla kibiców dużo więcej optymistycznych informacji. Stan żony znacznie się poprawił. "Na szczęście teraz mogę przekazywać już tylko pozytywne wiadomości, bo z dnia na dzień sytuacja się poprawia. To wszystko pewnie jeszcze trochę potrwa i ta droga wcale nie będzie ani łatwa, ani szybka. Wierzę jednak, że finalnie wrócimy wspólnie do domu i będziemy się mogli dalej cieszyć życiem" - opowiadał Interii Sport .