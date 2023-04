Dawid Kubacki , z powodów rodzinnych, nie mógł wziąć udziału w konkursach w Planicy i w finale sezonu w skokach narciarskich. Wspiera żonę, która przebywa w szpitalu i walczy o powrót do zdrowia. W dniu ostatnich zawodów tej zimy skoczek przekazał najnowsze informacje dotyczące stanu Marty Kubackiej . "Na szczęście stan zdrowia Marty poprawia się. Z dnia na dzień jest lepiej, robimy postępy. Po takich przejściach, jakich doświadczyliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, robimy duże postępy, by wrócić do domu i dzieciaków" - mówił przed kamerą Eurosportu.

Później dodawał: "Najważniejsze jest to, że serducho wróciło do swojej pracy. Bije samodzielnie. Parametry medyczne, które na początku bardzo kiepsko rokowały, dość szybko zaczęły się poprawiać. Lekarz stwierdził, że tak szybki powrót do wartości zbliżonych do normy ze stanu, w jakim ona była, skategoryzowałby jako cud. Tak szybko się to stało. Zazwyczaj potrzeba na to dużo więcej czasu".