PŚ w Zakopanem. Sukces Jana Habdasa

Na starcie pojawiło się sześciu "Biało-Czerwonych", a jako pierwszy z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera na belce zasiadł Jan Habdas , który po skoku na 129 m przez długi czas był liderem konkursu i ostatecznie wszedł do drugiej serii z 14. pozycji. Tym samym 19-latek wywalczył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata.

Kamil Stoch i Dawid Kubacki błysnęli

Nie zawiódł za to Kamil Stoch, który poszybował na 126,5 m i bez większych problemów uzyskał przepustkę do drugiej serii, zajmując szóstą lokatę. Dużym rozczarowaniem była za to próba Piotra Żyły. "Wiewiór" nie poradził sobie ze zmiennymi i trudnymi warunkami, osiągnął zaledwie 111,5 m i zakończył zmagania w niedzielnym konkursie na pierwszej serii (39. pozycja).