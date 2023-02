Dawid Kubacki do drugiego konkursu w Sapporo nie wypadał poza czołową dziesiątkę zawodów Pucharu Świata, a regularne kończenie rywalizacji na podium dało mu plastron lidera klasyfikacji generalnej. To zmieniło się w Bad Mitterndorf, kiedy to Polak zajął kolejno 10. i 17. miejsce, tracąc tym samym pierwszą pozycję w "generalce".

Skoki narciarskie. Dawid Kubacki może mieć problem

Mistrza świata z Seefeld wyprzedził znajdujący się w świetnej formie Halvor Egner Granerud. Według Kazimierza Długopolskiego taki obrót spraw nie jest powodem do niepokoju, ale jeśli w Willingen Kubacki ponownie nie znajdzie się w czołówce, mogą pojawić się u niego problemy mentalne.

- Zaczyna się analizowanie, co robię źle, nie tak przecież miało być. Utrata swobody skakania to najgorsze, co może pojawić się u skoczka - stwierdził były trener w rozmowie z WP SportoweFakty.

PŚ w Willingen. Piotr Żyła znowu w formie

Na skoczni Kulm z dobrej strony pokazał się z kolei Piotr Żyła, który plasował się kolejno na 4. i 6. pozycji. Jak przypomniał Długopolski, "Wiewiór" przyjechał do Bad Mitterndorf w teoretycznie słabszej formie, a mimo to pokazał się z bardzo dobrej strony. - Teraz wrócił do rytmu z początku sezonu. On skacze i nie myśli o żadnych konsekwencjach, a to klucz do sukcesu. Jestem spokojny, że w Willingen poradzi sobie dobrze, bo dostał przysłowiowego kopa - przekonywał.



