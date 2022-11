Dawid Kubacki miał dość. Chciał opuścić salę po tym pytaniu! Czy miał rację?

Dawid Kubacki odparł atak światowej czołówki na Pucharze Świata w Wiśle

Dawid Kubacki w obu sobotnich seriach konkursowych był najlepszy i skutecznie odparł natarcie konkurencji, co nie było łatwe. Tym bardziej, że Halvor Granerud i Stefan Kraft wspięli się na wyżyny. Nowotarżanin rozłożył się jednak pięknie w locie i z łatwością przeleciał na zieloną kreskę, oznaczającą dla niego zwycięstwo w konkursie.

Kamil Stoch miał pytanie do Dawida Kubackiego

Na tym się jednak obowiązki Dawida nie skończyły. Każdy chciał mu pogratulować, uścisnąć go, zrobić z nim zdjęcie. Każdy chciał przeprowadzić z nim wywiad. Po ceremonii wręczenia nagród Kubacki porozmawiał z kilkoma stacjami, które mają prawa telewizyjne do pokazywania Pucharu Świata. Później był głównym bohaterem konferencji prasowej. Co ciekawe, na jej finiszu, jedynym pytającym był ... Kamil Stoch, który wcielił się w rolę dziennikarza.