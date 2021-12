Skoki narciarskie. Wisła. Kubacki: Trener machnął mi chorągiewką

- Nastawienie przed każdym skokiem jest zawsze takie samo i nie ma znaczenia, jakie są warunki. Jedyne, na co mamy wpływ, to czas - można przecież dłużej poczekać aż się poprawią warunki wietrzne. Co się może stać? Być może zdejmą cię wtedy z belki. Ale nastawienie jest niezmienne. Każdy z nas ma wiarę w to, że jeżeli będzie źle, to albo Borek Sedlak (asystent dyrektora zawodów Sandra Pertile, odpowiadający za zapalanie zielonego światła przed skokiem - przyp. red.), albo trener nas po prostu nie puści. A jeżeli trener nam macha chorągiewką, to znaczy, że jest OK, trzeba jechać i walczyć - opowiadał Dawid Kubacki.

Czy faktycznie Polak został puszczony w tak kiepskich warunkach? W drugiej serii nowotarżanin miał wiatr pod narty, ale tylko o sile 0.38 m/s, za co odjęto mu 4.1 pkt. W pierwszej powiało mu o sile 1.37 m/s, za co odjęto 14.8 pkt, ale dzięki lotowi na 119 m łączną notę miał dobrą - 98.4 pkt. W drugiej próbie, po lądowaniu na 97 m nota 63 pkt odebrała nam nadzieje nie tylko na zwycięstwo, ale też na podium.

Jak Kubacki oceni swą formę po pięciu konkursach, prowadzonych w loteryjnych warunkach wietrznych?

- Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie było tak, że zawsze miałem złe warunki. Na pewno były też moje błędy w dotychczasowych konkursach. Raz trafiałem na gorsze, innym razem na lepsze warunki. Jak zwykle sprawdza się znana maksyma: szczęście sprzyja lepszym. Jak ktoś jest w dobrej dyspozycji, to poradzi sobie w każdych warunkach - gorzko podsumował swe starty Dawid Kubacki, który nie zamierza nic owijać w bawełnę.

Zdjęcie Skoki narciarskie. Wisła. Dawid Kubacki ma o czym myśleć po drużynowym konkursie Pucharu Świata w Wiśle-Malince / Grzegorz Momot /PAP





Z Wisły Michał Białoński, Dariusz Wołowski, Interia

