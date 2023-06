Dawid Kubacki ma pełne ręce roboty. Marta pokazała zabawne wideo

Norweski gwiazdor nie dość, że wygrał niemiecko-austriacki turniej, to na dodatek na krótko po tym odebrał Polakowi prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kibice i dziennikarze mieli nadzieję, że Kubacki nie podda się bez walki i do ostatnich zawodów toczył będzie batalię z Norwegiem. Niestety, podczas turnieju Raw Air reprezentant naszego kraju niespodziewanie wycofał się z zawodów, a następnie wrócił do ojczyzny. Wówczas okazało się, że jego żona Marta trafiła do szpitala w przyczyn kardiologicznych . Nic więc dziwnego, że sport zszedł w tamtym momencie na dalszy plan.