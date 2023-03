Dawid Kubacki liderem Raw Air. Zdradził sekret dobrej formy

- Pierwszego treningowego skoku nie ma co komentować. Rozgrzewka niby dobra, wszystko dobre, tylko skok nie taki, jak trzeba. Pozycja nie grała. Druga próba była lepsza, choć z pewnymi adnotacjami od trenera. Skok w prologu był już solidny skok, ale znając życie trener czegoś się dopatrzy - przyznał Kubacki, w rozmowie z Eurosportem.

Po wygraniu prologu, Kubacki został pierwszym tegorocznym liderem cyklu Raw Air . Polski skoczek zdaje sobie jednak sprawę, że do triumfu jeszcze daleka droga.

- Raw Air jest długi. Liczy się 18 skoków, ale podchodzę do tego ze spokojną głową. Dzisiaj wiedziałem, że stać mnie na zwycięstwo. W kolejnych dniach plan raczej się nie będzie zmieniał. Wiem, co mam robić. Zbytnio w przyszłość nie będę wybiegał. Głównie się rozchodzi o loty, bo tam będzie do zdobycia najwięcej punktów - przyznał Kubacki.