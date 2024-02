Dawid Kubacki ledwo uniknął upadku. "Trzeba było podwozie awaryjnie wysuwać"

Dawid Kubacki zabrał głos po kwalifikacjach. Wymownie o swoim nieudanym skoku

Jeden z liderów polskiej kadry przyznał, że trudnymi warunkami nie jest jednak w stanie wytłumaczyć słabego lądowania. "Lądowanie nie, ale rewolucje w locie to już prędzej. Lądowanie to już jest pochodna tych rewolucji. Będziemy musieli też to oglądnąć, czy ja tam czasami troszeczkę zbyt agresywnie nie poszedłem w tym powietrzu i dlatego te narty spadły. Ale chyba jednak tam jakaś była dziura, gdzieś ten wiaterek się zakręcił i rzeczywiście te narty klapnęły. Wysokość jeszcze była, prędkość była, a przy takich rewolucjach no niestety trzeba było podwozie awaryjnie wysuwać. (...) Takie sytuacje się zdarzają, człowiek po prostu instyktownie reaguje. Jeżeli narty tak spadną, to musisz się odchylić, bo inaczej wylądujesz na głowie. Więc to jest tak naprawdę taka szybka "akcja-reakcja". Niestety, ten skok też wtedy brzydko wygląda i jest krótszy. (...) Przy takich warunkach każdy ma świadomość, że jak zawieje, to tak będzie. Tego nie przeskoczymy" - oznajmił.