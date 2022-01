"Mustaf", który podobnie jak niemal wszyscy nasi kadrowicze przeżywa w obecnym sezonie poważny regres formy, nie mógł skakać na Wielkiej Krokwi. Jak relacjonował, nie miał żadnych objawów COVID-19, lecz niezależnie od tego - izolacja była dla niego obowiązkiem. Oznaczała ona także przymusową przerwę w treningach, co w perspektywie zbliżającyh się igrzysk olimpijskich nie było dobrą wiadomością.

Dawid Kubacki kończy izolację

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ: Zakopane. Paweł Wąsek: Dzisiaj to nie były idealne skoki. WIDEO INTERIA.TV

Na szczęście Kubacki izolację kończy już w niedzielę o północy. Oznacza to, że tego dnia będzie mógł dołączyć do kadrowiczów, szlifujących formę na skoczni w Zakopanem. Poinformował o tym w rozmowie z "TVN".



Skoczek z Nowego Targu (aktualnie mieszkający w Szaflarach) zdradził też, że w czasie izolacji absolutnie się nie nudził, o co zadbał sztab szkoleniowy, zlecając mu specjalne treningi.



Kubacki w obecnym sezonie PŚ zdobył dotąd 41 punktów. Jego najlepszym wynikiem jest 13. lokata w otwierających zmagania zawodach w Niżnym Tagile.

Reklama

Czytaj także:



Piotr Żyła może polecieć do Pekinu z misją dyplomatyczną?