Dawid Kubacki: "Kamil Stoch jest teraz wściekły. Szybko zechce mi dopiec"

Dawid Kubacki, lider Pucharu Świata: W sporcie ciężko się spodziewać czegokolwiek, zawsze wszystko się może wydarzyć. Wiedziałem, że jestem w dobrej formie i stać mnie na dobre skakanie. Wiedziałem, że przy odrobinie szczęścia może to wystarczyć również na wygraną, czy podium. Z każdego miejsca w czołowej "10" byłbym po prostu zadowolony, aczkolwiek solidnie ten weekend przepracowałem i wyjeżdżam z dwoma zwycięstwami! To coś niesamowitego! Cieszę się, że stąpałem mocno po ziemi.

Wydawało się, że to wejście do biura dla ciebie, jak po swoje, ale Anże Laniszek dość mocno cię nacisnął. Czułeś presję z jego strony?

- Naprawdę ładnie skakał. Wczoraj miał pecha do warunków i z tego powodu był trochę dalej w klasyfikacji. Przez całą niedzielę pokazywał dobre skoki i to fajne dla widowiska. Po to przychodzą kibice, żeby poczuć, że coś się dzieje, a nie, że jeden leci na sam dół, a inni lądują wcześniej.

- To zawsze miłe i mnie cieszy. Jesteśmy jedną drużyną. Razem się cieszymy z sukcesów jednych i smucimy z niepowodzeń innych. Tym razem Kamil Stoch miał niezbyt przyjemną sytuację, przez co wiadomo, że atmosfera była przez chwilę niezbyt fajna.

To druga dyskwalifikacja Kamila w trzech konkursach. Wydawało się, że po zmianie kontrolera sprzętu będziecie mieli lepszą nomen omen kontrolę nad tym, zapewniał tak też Thomas Thurnbichler, ale okazuje się, że jest inaczej. O co chodzi?

- Z tego, co przynajmniej usłyszałem, chodziło o pomiar obwodu brzucha. Wystarczy się trochę więcej wysikać i te obwody się zmieniają. Kombinezon też się potrafi naciągać. Wiadomo, że szyjemy je tak, by były na granicy dopuszczalnych rozmiarów.

Sytuacje takie, w których zawodnik ciut schudnie, bardziej się wysika, albo będzie miał lekko wciągnięty brzuch zawsze się zdarzały i w przyszłości nie będzie ich brakowało. To normalne. Ciało nie jest constans, mówię to z pozdrowieniami dla Andrzeja Zapotocznego (śmiech). Tak się po prostu dzieje.

- Zrobiłem to nie nerwowo, tylko na spokojnie. Zresztą my kombinezony sprawdzaliśmy w piątek. Wiedziałem, że mam je w miarę bezpiecznie uszyte. Każdy z nas ma zaufanie do sztabu, który szyje. Sęk w tym, że czasami ciało się zmienia i jeśli się zmieni nie w tę stronę, co trzeba, to jest problem. Tak samo jest z wagą, wypocenie się może spowodować brak 0,1 kg i dostaje się dyskwalifikację.