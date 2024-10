Dawid Kubacki goni czas. Ostatnie jego skoki w zawodach "były tragiczne"

Do zimy jest jeszcze trochę czasu. Kiedy teraz sobie dopracuję te skoki, to już nie będzie tego problemu, że skakało mi się fajnie całe lato i początek zimy, a potem to się zaczęło wypalać, bo następowało zmęczenie materiału. Wierzę w to, że do zimy pozbieram się i zacznę oddawać naprawdę fajne skoki. Ten pierwszy skok w konkursie z mistrzostw Polski miał wielką energię, ale zabrakło trafienia w próg. I właśnie do takich skoków, ale już trafionych w próg, żeby naprawdę solidnie oddało, dążę. Latem pracowaliśmy nad różnymi elementami, a teraz przez ten miesiąc trzeba wszystko poskładać do kupy

~ powiedział Kubacki.