Dawid Kubacki był pogodzony z losem. Trener zdecydował inaczej

Rzeczywiście takie sytuacje nie zdarzały się zbyt często. Przyznam szczerze, że nie drżałem przed wyborem trenera. Byłem przekonany, że to ja będę się cieszył wolnym weekendem w Tauplitz/Bad Mitterndorf. Trenerzy zdecydowali jednak inaczej. Może dlatego, że w ostatnim konkursie w Zakopanem lepiej mi szło. Ktoś musiał odpaść. Dla nas to nie jest nowość w takich konkursach, w których miejsca są cztery, a jedzie nas pięciu

- Niestety skakałem w jeden punkt. W tym pierwszym treningowym było bardzo krótko, ale trafiłem na fatalne warunki. Była mocna kosa na buli. Na dole nie miało już co mnie podtrzymać. Trzy kolejne skoki były całkiem w porządku, choć w tym drugim treningowym mocno bujało mnie w powietrzu. W konkursie wyglądało to już nieźle, bo układ ciała był zamknięty i równy do samego końca. Brakowało tylko trochę metrów. Musimy przeanalizować, dlaczego nie chciało to fajnie lecieć na dole. To pewnie drobnostka, ale jak ją znajdziemy, to mogę lecieć 10-15 metrów dalej - analizował Kubacki.