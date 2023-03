Przed wznowieniem rywalizacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich liderem klasyfikacji generalnej jest Norweg Halvor Egner Granerud. Ma on 293 pkt. przewagi nad drugim w tabeli Dawidem Kubackim.

Polak, by myśleć o wzniesieniu w finałowych zawodach Pucharu Świata w Planicy (2 kwietnia) Kryształowej Kuli, musi przypuścić atak. Czy stać go będzie na to, by dogonić Norwega, który w czasie MŚ w Planicy złapał lekką zadyszkę?

Skoki narciarskie. Thomas Thurnbichler pod wrażeniem Dawida Kubackiego

- Dla Dawida to jest niewiarygodny sezon, a do tego pokazał, że jest niesamowitym walczakiem. Z takimi problemami, jakie miał w Planicy, wrócił jeszcze z medalem - chwalił swojego zawodnika Thomas Thurnbichler, trener kadry polskich skoczków.

Rzeczywiście to, co zrobił Kubacki w Słowenii, budzi podziw. Najpierw zmagał się z problemami z plecami, które spowodowały, że nie mógł nawet stanąć na nogi. Lekarze i fizjoterapeuci, a także austriacki specjalista, wykonali jednak fantastyczną robotę i 33-latek wystąpił już nawet w konkursie na normalnej skoczni, w którym otarł się o medal.

Kiedy wydawało się, że teraz będzie już z górki, bo wyniki testów pokazywały, że Kubacki jest w wyśmienitej dyspozycji, przyplątało się przeziębienie. Nasz multimedalista olimpijski, choć skakał z gorączką, to wywalczył brązowy medal MŚ w konkursie na dużej skoczni. Kolejnego dnia w rywalizacji drużynowej, być może zabrakło mu już nieco sił i nie był w stanie pociągnąć Biało-Czerwonych na podium. Zresztą po konkursie mówił, że u niego bateryjka już świeci się na czerwono.

Trener Polaków ocenia szanse Dawida Kubackiego. Sam skoczek zyskał pewność siebie

Kubacki, podobnie jak reszta kadrowiczów, miał szansę na dwa dni odpoczynku. W środę nasi skoczkowie mieli pierwsze treningi po MŚ, a w czwartek wyruszają na Raw Air. Czy to będzie początek pościgu za Granerudem?



- Wszyscy koncentrujemy się na swoich skokach. I Dawid ma takie samo zadanie. Wciąż wszystko jest możliwe, choć oczywiście pokonanie Halvora Egnera Graneruda w walce o Kryształową Kulę będzie naprawdę niesamowicie trudne, jeśli popatrzymy na liczby - ocenił Thurnbichler szanse Kubackiego.

Nasz skoczek po MŚ, choć był mocno zmęczony, to jednak podkreślał, że jego skoki znowu przypominają te z początku sezonu, kiedy dominował w Pucharze Świata.

- Medal z dużej skoczni i powrót do dobrych skoków, to są dwie rzeczy, które sprawiły, że na mojej twarzy pojawił się uśmiech. Czucie skoków jest już na takim poziomie, jak było na początku sezonu. To daje nadzieję na kolejne konkursy Pucharu Świata - mówił jeszcze w Planicy.

- Teraz to Halvor będzie musiał bronić swojej pozycji. Nie będę się jednak skupiał aż tak bardzo na tej pogoni, a bardziej na swoich skokach. Wiem, co mam robić. To, co wypracowaliśmy w Planicy, zaczyna działać, a to pomoże mi lepiej rozegrać tę walkę - dodawał z nadzieją.

Tyle punktów potrzebuje Granerud do triumfu w Pucharze Świata w skokach narciarskich

Do końca sezonu PŚ w skokach zostało jeszcze dziewięć konkursów. Przewaga, jaką ma Granerud nad Kubackim oznacza, że Norweg potrzebuje jeszcze 608 pkt. do tego, by zdobyć Kryształową Kulę. Jeżeli Kubacki będzie notował wpadki, a Granerud wróci na zwycięską ścieżkę, to może to się stać jeszcze w czasie Raw Air. My jednak liczymy na to, że tendencja będzie odwrotna i to Polak zacznie znowu dyktować warunki na skoczni, a Granerud przestanie błyszczeć.



W 2007 roku w szaleńczą pogoń za Norwegiem Andersem Jacobsenem rzucił się Adam Małysz. Może będziemy teraz świadkami powtórki, choć zadanie będzie szalenie trudne.

Kalendarz PŚ 2022/23. Kiedy i gdzie skoki narciarskie?

11-12.03.2023 — skoki w Oslo (Norwegia), HS134 (Raw Air)

14.03.2023 — skoki w Lillehammer (Norwegia), HS140 (Raw Air)

16.03.2023 — skoki w Trondheim (Norwegia), HS140 (Raw Air)

18-19.03.2023 — skoki w Vikersund (Norwegia), HS240 (Raw Air, loty)

25-26.03.2023 — skoki w Lahti (Finlandia), HS130 (25.03 - konkurs drużynowy Pucharu Świata)

31.03-2.04.2023 — skoki w Planicy (Słowenia), HS240 (loty, 1.04 — konkurs drużynowy Pucharu Świata)

Klasyfikacja generalna PŚ 2022/23 1 Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1652 2. Dawid Kubacki (Polska) 1359 3 Anze Lanisek (Słowenia) 1096 4 Stefan Kraft (Austria) 1078 5. Piotr Żyła (Polska) 822 6 Andreas Wellinger (Niemcy) 743 7 Ryoyu Kobayashi (Japonia) 704 8 Manuel Fettner (Austria) 584 9 Timi Zajc (Słowenia) 532 10 Daniel Tschofenig (Słowenia) 488 14. Kamil Stoch (Polska) 423 ... 33. Paweł Wąsek (Polska) 131 35. Aleksander Zniszczoł (Polska) 89 45. Tomasz Pilch (Polska) 30 48. Jan Habdas (Polska) 24 51. Kacper Juroszek (Polska) 18 71. Stefan Hula (Polska) 4 71. Maciej Kot (Polska) 4

