Dawid Kubacki dał nadzieję polskim kibicom. "Krok naprzód"

Na pewno lepsze niż w dniu wczorajszym. Do ideału im na pewno brakuje, ale była energia, była rotacja, chciało to lecieć. W pierwszej serii trafiłem trochę fajniejsze warunki i od razu poleciało. W drugiej było trochę ciężej i rzeczywiście tutaj na dole to powietrze nie podtrzymywało. Pewnie jakiś błąd jeszcze się tam na progu znajdzie, ale przede wszystkim dużo lepiej było z timingiem ze stabilnej pozycji, więc to jest na pewno krok naprzód. (...) Porozmawialiśmy sobie z trenerami trochę po wczoraj. Ustaliliśmy ścisły plan na dzisiaj, co robić, czego nie robić. I tego się trzymaliśmy od początku do końca i to fajnie tutaj zapracowało. Oczywiście to nie jest najwyższa światowa półka, ale przyzwoity wynik, tak bym powiedział

~ oznajmił.